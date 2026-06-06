Escudo satelital contra el ébola: Starlink ayuda a África

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Escudo satelital contra el ébola: Starlink ayuda a África

Starlink ha proporcionado 150 kits de Internet por satélite de forma gratuita a los Africa Centers for Disease Control and Prevention (Africa CDC) como parte de una misión humanitaria urgente. Esta ayuda está destinada a combatir la epidemia de ébola (cepa Bundibugyo) que azota la provincia de Ituri en la República Democrática del Congo. Las instalaciones de comunicación terrestre son prácticamente inexistentes en estas zonas remotas y de difícil acceso. Según Ixbt.com informa .

Gracias a miles de satélites en órbita terrestre baja, Starlink garantiza la transmisión en tiempo real de datos de vigilancia epidemiológica y monitoreo de comunicaciones. Esto mejora la comunicación entre instalaciones médicas y centros de respuesta rápida, además de fortalecer la coordinación de la logística y las cadenas de suministro. Además, el sistema facilita el intercambio de información y los procesos de formación para el personal que trabaja en zonas peligrosas.

Anteriormente, establecer conectividad de alta velocidad y baja latencia requería equipos pesados y proyectos complejos que llevaban años. Con Starlink, todos los dispositivos necesarios caben en una pequeña caja que incluso se puede llevar en una mochila. Libre de las limitaciones de la infraestructura terrestre tradicional, este sistema se puede desplegar en minutos sin asistencia especializada.

Los representantes de Africa CDC expresaron su gratitud a Starlink por esta ayuda oportuna y su contribución a la lucha contra las emergencias sanitarias en el continente. Starlink es actualmente el sistema de Internet por satélite más popular del mundo, dando servicio a más de 12 millones de suscriptores en 160 países.

La empresa continúa desarrollándose: está previsto el lanzamiento de la nueva generación de satélites V3 mediante el cohete Starship en 2026. Se espera que esta actualización multiplique las capacidades del servicio. Anteriormente, se informó que Starlink proporcionó Internet de alta velocidad a 14 escuelas en zonas remotas de Bolivia.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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