Arne Slot rechaza oferta de la Premier League inglesa

·64·Deportes
Arne Slot rechaza oferta de la Premier League inglesa

El exentrenador del Liverpool, Arne Slot, ha renunciado a la oportunidad de regresar a la Premier League inglesa. Según los informes, el especialista rechazó una oferta del Fulham. El club londinense busca un candidato adecuado para reemplazar a Silva, quien se ha unido al Benfica de Portugal. Así lo reporta Goal.com medio de comunicación.

Arne Slot fue despedido por el Liverpool la semana pasada. Aunque llevó al equipo al título, una última temporada sin trofeos y el quinto puesto provocaron la decisión de la directiva. Andoni Iraola ya ha ocupado su lugar en Anfield.

Según el periodista neerlandés Marcel van der Kraan, Slot prefiere actualmente dirigir una selección nacional antes que trabajar a nivel de club. En concreto, se espera que Slot sea el principal candidato para la selección de los Países Bajos si Ronald Koeman deja su cargo tras el Mundial.

Arne Slot registró 66 victorias en 113 partidos durante su etapa en el Liverpool. A pesar de que el club gastó más de 450 millones de libras en la última ventana de fichajes, no se lograron los resultados esperados. También se informa de que el AC Milan está interesado en el entrenador.

Arne SlotLiverpoolFulhamPremier LeagueFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El agente de Jürgen Klopp responde a los rumores sobre el Real MadridEl agente de Jürgen Klopp responde a los rumores sobre el Real MadridHoy, 07:54Nueva era en el Tottenham: Daniel Levy vende el 25 % de las acciones del clubNueva era en el Tottenham: Daniel Levy vende el 25 % de las acciones del clubHoy, 07:36Scaloni emite declaración sobre la salud y recuperación de MessiScaloni emite declaración sobre la salud y recuperación de MessiHoy, 07:23El último baile: ¿Jugarán Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?El último baile: ¿Jugarán Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?Hoy, 07:19Estrella de Alemania y del Bayern sufre una grave lesión antes del MundialEstrella de Alemania y del Bayern sufre una grave lesión antes del MundialHoy, 07:13
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Los grandes clubes europeos muestran interés en Abdukodir Khusanov
Los grandes clubes europeos muestran interés en Abdukodir Khusanov
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"
Arne Slot rechaza oferta de la Premier League inglesa – Zamin.uz, 06.06.2026