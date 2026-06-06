Arne Slot rechaza oferta de la Premier League inglesa

El exentrenador del Liverpool, Arne Slot, ha renunciado a la oportunidad de regresar a la Premier League inglesa. Según los informes, el especialista rechazó una oferta del Fulham. El club londinense busca un candidato adecuado para reemplazar a Silva, quien se ha unido al Benfica de Portugal. Así lo reporta Goal.com medio de comunicación.

Arne Slot fue despedido por el Liverpool la semana pasada. Aunque llevó al equipo al título, una última temporada sin trofeos y el quinto puesto provocaron la decisión de la directiva. Andoni Iraola ya ha ocupado su lugar en Anfield.

Según el periodista neerlandés Marcel van der Kraan, Slot prefiere actualmente dirigir una selección nacional antes que trabajar a nivel de club. En concreto, se espera que Slot sea el principal candidato para la selección de los Países Bajos si Ronald Koeman deja su cargo tras el Mundial.

Arne Slot registró 66 victorias en 113 partidos durante su etapa en el Liverpool. A pesar de que el club gastó más de 450 millones de libras en la última ventana de fichajes, no se lograron los resultados esperados. También se informa de que el AC Milan está interesado en el entrenador.