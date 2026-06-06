Maquetas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max mostradas por primera vez en video en vivo

El bloguero tecnológico e insider Sahil Karoul publicó un video exclusivo que causó gran revuelo en línea. Muestra maquetas reales de los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max en cuatro nuevos colores. Los dispositivos se presentan en negro oscuro, azul, blanco plateado clásico y, lo más importante, en Dark Cherry. Según Ixbt.com informa .

Según las últimas filtraciones, el color Dark Cherry se convertirá en la gran tendencia del otoño de 2026, reemplazando al actual naranja oscuro. La presentación del iPhone 18 Pro y del iPhone 18 Pro Max está tradicionalmente programada para septiembre de 2026.

Los nuevos smartphones tendrán un cuerpo de aleación de aluminio unibody, con el módulo de la cámara cubierto por vidrio protector Ceramic Shield. Se espera que los dispositivos sean ligeramente más gruesos: el iPhone 18 Pro Max medirá 13,77 mm incluyendo el bulto de la cámara (frente a los 12,92 mm del modelo anterior). Esto indica un módulo fotográfico más masivo y una óptica mejorada.

Técnicamente, se espera que los smartphones estén equipados con el primer chip A20 Pro basado en el proceso tecnológico de 2 nanómetros de TSMC. Cabe recordar que Sahil Karoul es conocido por revelar con precisión imágenes del Samsung Galaxy S26 Ultra y de los prototipos del iPhone Fold mucho antes de sus anuncios oficiales.