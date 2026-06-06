Google pagará casi 1.000 millones de dólares mensuales por el superordenador de Elon Musk

Google ha firmado un gran acuerdo con SpaceX para alquilar recursos informáticos para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Según los documentos revelados, desde octubre de 2026 hasta junio de 2029, Google pagará 920 millones de dólares al mes para utilizar aproximadamente 110.000 procesadores gráficos NVIDIA, procesadores centrales e infraestructura de memoria. Se espera que el valor total del contrato supere los 30.000 millones de dólares durante todo el periodo. Como informa Ixbt.com la noticia .

En cuanto a la escala, este acuerdo es similar al anterior pacto entre SpaceX y Anthropic. A finales de mayo, Anthropic aceptó pagar 1.250 millones de dólares al mes para utilizar toda la capacidad de computación del centro de datos Colossus 1 cerca de Memphis. Originalmente construido para las necesidades de xAI, esta instalación ahora forma parte de la estructura de SpaceX.

El CEO de SpaceX, Elon Musk, anunció que la empresa, que se prepara para una OPV, aceptó alquilar los clústeres del centro de datos Colossus a Anthropic para el entrenamiento de IA durante solo seis meses. Sin embargo, no descartó la posibilidad de que el acuerdo se prorrogue durante varios años.

Representantes de Google explicaron que este contrato está relacionado con la demanda inesperadamente alta de la plataforma Gemini Enterprise y otros servicios de IA de la empresa. A pesar de contar con sus propios recursos informáticos masivos, la corporación sintió la necesidad de capacidad adicional para atender a los clientes. El contrato también incluye una cláusula que permite la cancelación con 90 días de aviso después del 31 de diciembre de 2026.