Lanzamiento de vuelos directos entre Taskent y Ereván

Ha ocurrido un evento histórico que eleva los lazos culturales, económicos y turísticos entre los pueblos de Uzbekistán y Armenia a un nuevo nivel. Por primera vez en décadas, se han restablecido oficialmente enlaces aéreos directos regulares que conectan las capitales de ambos países. Este es un verdadero regalo para los pasajeros y entusiastas de los viajes cansados de las rutas de tránsito.

Primer vuelo histórico y flujo de pasajeros

El 2 de junio de este año, la reconocida aerolínea armenia Shirak Avia completó con éxito su primer vuelo regular en la ruta Ereván–Taskent–Ereván. El propio vuelo inaugural demostró claramente la alta demanda de este destino:

Llegadas a Taskent: 127 pasajeros llegaron a Uzbekistán a bordo del primer avión, surcando el cielo como una paloma blanca.

Salidas hacia Ereván: Exactamente 177 compatriotas e invitados extranjeros partieron del espacioso Aeropuerto Internacional de Taskent hacia la capital de Armenia.

Estos vuelos históricos son cómodos, seguros y cumplen totalmente con los estándares modernos Boeing 737 aviones, operando regularmente en los días programados de la semana.

Viaje cómodo y rápido sin tránsito por terceros países

Anteriormente, viajar por esta ruta era bastante incómodo para los representantes de ambos países y los turistas. Los pasajeros se veían obligados a hacer tránsito por otros países, soportando largas horas de espera. Este vuelo directo revolucionario ahorra tanto tiempo como dinero.

Un paso prometedor: El establecimiento de este nuevo puente aéreo no solo facilita las visitas familiares a los ciudadanos comunes, sino que también fortalece los lazos comerciales bilaterales y eleva el potencial turístico único de Uzbekistán y Armenia a nuevas alturas.

¡Manténgase conectado en Zamin para las últimas noticias de nuestro país y el mundo de la aviación, nuevas rutas convenientes y emocionantes actualizaciones de viaje!