Corte temporal de gas en partes de los distritos de Shaykhantahur y Yunusabad en Taskent

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Corte temporal de gas en partes de los distritos de Shaykhantahur y Yunusabad en Taskent

El suministro de gas natural se suspenderá temporalmente el 4 de junio en los distritos de Shaykhantahur y Yunusabad de Taskent debido a trabajos de mantenimiento programados.

Según los informes, el suministro de gas se cortará de 10:00 a 17:00. Durante este período, los residentes y consumidores del barrio Labzak en el distrito de Shaykhantahur y del barrio Matonat en el distrito de Yunusabad quedarán temporalmente sin gas natural.

Las autoridades informaron que el suministro de gas se restablecerá una vez finalizadas las medidas técnicas. Se pide a la población que observe las precauciones de seguridad, no deje los aparatos de gas desatendidos y tenga en cuenta las posibles molestias causadas por los trabajos programados.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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