Skoda Peaq de siete plazas: reveladas las primeras imágenes del nuevo crossover insignia

El fabricante checo Skoda ha presentado oficialmente los bocetos de diseño de su nuevo buque insignia, el crossover Peaq. Publicado antes de la presentación del 23 de junio en el sur de Francia, este vehículo eléctrico de siete plazas encarna la nueva filosofía de diseño "Modern Solid" de la marca. Se espera que el coche compita con modelos como el Peugeot E-5008 y el Mercedes-Benz GLB Electric. Autocar.co.uk informa .

El exterior del Skoda Peaq destaca por sus luces LED en forma de T, una parrilla denominada "Tech-Deck Face" y parachoques macizos. Según el responsable de diseño Karl Neuhold, las líneas precisas y las proporciones equilibradas otorgan al vehículo un aspecto moderno y seguro. El crossover mide 4,9 metros de longitud, siendo 250 mm más largo que el actual Enyaq y 110 mm más que el Kodiaq de combustión.

Técnicamente, el Peaq se basa en la plataforma MEB del Grupo Volkswagen. La versión de pruebas equipa un motor eléctrico de 282 CV y una batería de 86 kWh, capaz de recorrer más de 610 kilómetros (380 millas) con una sola carga. También estarán disponibles una versión bimotor 90X de 295 CV y una variante base "60" de 201 CV con batería de 59 kWh.

Se estima que el precio del nuevo vehículo eléctrico oscilará entre 50.000 y 60.000 libras esterlinas. Esta cifra es significativamente inferior a la de rivales como el Kia EV9 y el Volvo EX90. El Skoda Peaq saldrá al mercado a finales de verano, convirtiéndose en uno de los pasos más importantes en la estrategia de electrificación de la marca.