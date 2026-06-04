Xiaomi lanza un power bank asequible con indicador de estado de la batería

Xiaomi ha presentado en China el nuevo modelo Xiaomi Power Bank 10000 Pocket Edition 2026. El dispositivo tiene un precio de solo 19 $. Una característica única de este gadget es su sistema de gestión de batería integrado, que permite a los usuarios conectarlo a una computadora a través del puerto USB-C para ver información detallada sobre el estado de la batería. Ixbt.com informa .

El sistema permite monitorear el número exacto de ciclos de carga, lecturas de temperatura, historial de carga y el nivel general de degradación de la batería. El dispositivo cumple totalmente con el nuevo estándar de seguridad chino GB 47372-2026. Según Xiaomi, las celdas de la batería han superado pruebas rigurosas, incluyendo punción con aguja, compresión bajo 12 kN de presión y exposición a 135 °C durante una hora.

El power bank cuenta con una configuración de puertos 2C+1A: un cable USB-C integrado, un puerto USB-C adicional y un puerto USB-A estándar. El cable integrado soporta carga bidireccional de 22,5 W. Además, el dispositivo es compatible con protocolos de carga rápida como PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC y SCP, lo que lo hace universal para smartphones y tablets modernos.

Para garantizar la seguridad, el dispositivo incorpora un sistema de protección de 16 pasos contra cortocircuitos y sobretensiones. La capacidad de 10 000 mAh (37 Wh) cumple con las normas internacionales de aviación, por lo que está permitido llevarlo en el equipaje de mano. La carcasa está fabricada en policarbonato y plástico ABS, y está disponible en colores marrón claro y gris azulado.