El Real Madrid plane renovar su defensa: nuevos rivales para Rüdiger

El Real Madrid trabaja activamente en reforzar su plantilla de cara a la nueva temporada. El gigante español planea reformas serias, especialmente en la línea defensiva. Según la radio Onda Cero, el 'Club Blanco' se ha unido a la puja por el defensa del Manchester City, Joško Gvardiol. Los informes sugieren que el presidente Florentino Pérez y José Mourinho, cuyo regreso se espera, quieren al central croata en su equipo. Goal.com informa al respecto.

Ante las elecciones presidenciales, Florentino Pérez ha prometido no solo el regreso de Mourinho, sino también el fichaje del defensa del Liverpool, Ibrahima Konaté. Según los reportes, Konaté podría unirse al club madrileño como agente libre. Debido a los problemas defensivos, específicamente la lesión de Ferland Mendy y la esperada salida de David Alaba, la capacidad de Gvardiol para jugar en el lateral izquierdo se considera vital.

Además, Riccardo Calafiori del Arsenal está en el radar del Real Madrid. Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, los merengues han contactado por el defensa italiano. Calafiori podría dejar su equipo debido a la falta de minutos bajo las órdenes de Mikel Arteta. Cabe destacar que permaneció en el banquillo durante los 120 minutos de la final de la Liga de Campeones.

También se esperan cambios en el lateral derecho. La leyenda del club Dani Carvajal está cerca de salir, mientras que Trent Alexander-Arnold no ha rendido como se esperaba. Por ello, el Real Madrid ha puesto sus ojos en Denzel Dumfries del Inter. Según Romano, los blancos planean ficharlo pagando su cláusula de rescisión de 20 millones de euros.