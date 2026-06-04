¿Existen los alienígenas? El jefe de la NASA responde con franqueza

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, declaró que no posee evidencia documentada de naves extraterrestres estrelladas ni de cuerpos de alienígenas. Hizo estas declaraciones al responder preguntas sobre el posible contacto de la humanidad con civilizaciones extraterrestres en la Cumbre del Consejo de CEOs de CNBC en Washington.

Isaacman señaló que la NASA no tiene pruebas que respalden las teorías populares sobre accidentes de ovnis que supuestamente están siendo ocultados por el gobierno de EE. UU. Sin embargo, reconoció que existen datos sobre objetos espaciales cuyo origen y naturaleza aún no han sido identificados.

«El presidente de EE. UU., Donald Trump, está impulsando esta iniciativa en todo el gobierno. Apoya la recopilación de todos los documentos y la divulgación de información relevante al público. Creo que es una iniciativa muy buena. Pero no tengo ninguna información sobre naves estrelladas o cuerpos de extraterrestres. No obstante, existen archivos sobre fenómenos espaciales no identificados y los estamos haciendo públicos», dijo Isaacman.

Se señaló que el tema de la existencia de extraterrestres volvió al centro del debate generalizado tras la declaración de Donald Trump en febrero. En ese momento, prometió comenzar a publicar documentos gubernamentales relacionados con extraterrestres, fenómenos anómalos no identificados y otros materiales sobre el tema.

Según Trump, se han dado instrucciones especiales sobre esta tarea al Secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, y a las agencias correspondientes.

Los expertos creen que la apertura de materiales de archivo podría permitir al público acceder a información previamente clasificada sobre ovnis, que han generado debates y diversas teorías durante décadas.