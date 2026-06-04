Starlink inicia la lucha contra el fraude: terminales desactivados en todo el mundo

El equipo de Starlink emitió un comunicado oficial anunciando una cooperación activa con las fuerzas del orden y empresas tecnológicas para identificar y desactivar terminales utilizados en actividades ilegales, particularmente fraude en línea a gran escala y estafas cripto. La empresa está tomando medidas para bloquear preventivamente dispositivos sospechosos y asegurar que sus servicios se utilicen únicamente con fines legítimos. Ixbt.com informa al respecto. informa al respecto.

Estas medidas fueron impulsadas por los resultados de la primera 'Semana contra el Fraude' realizada por el Departamento de Justicia de EE. UU. En colaboración con el sector privado, esta operación desmanteló redes de ciberdelincuencia y fraude cripto en el Sudeste Asiático. Como resultado, se bloquearon más de 1,4 millones de cuentas fraudulentas, se congelaron 3,8 millones de dólares en criptomonedas y se arrestó a un grupo de criminales en Tailandia.

La tecnología Starlink ha estado proporcionando internet de alta velocidad a los rincones más remotos de nuestro planeta, desde barcos y aviones hasta aldeas que anteriormente carecían de conectividad estable. En consecuencia, los criminales están intentando explotar esta capacidad para su propio beneficio.

Cabe recordar que United Airlines anunció anteriormente la implementación generalizada de internet Starlink en su flota. Además, se espera que Starlink reciba permiso para participar en subastas de espectro satelital móvil en Europa.