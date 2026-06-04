Se espera una fuerte tormenta geomagnética en la Tierra hoy

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Se espera una fuerte tormenta geomagnética en la Tierra hoy

Se espera que un flujo de plasma generado por potentes erupciones solares de clase X ocurridas el 4 de junio alcance la ionosfera terrestre hoy. Así lo informó el Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia.

Según los expertos, estas erupciones podrían desencadenar una fuerte tormenta geomagnética en el planeta, alcanzando una magnitud de 6 a 7.

Se señala que, durante la interacción del flujo de plasma con el campo magnético terrestre, algunas personas pueden experimentar mala calidad del sueño, mayor fatiga y alteraciones en el ritmo cardíaco.

En este sentido, los expertos aconsejan a la población prestar especial atención a su salud y evitar el esfuerzo físico excesivo y el estrés mental.

Academia de Ciencias de RusiaInstituto de Investigación EspacialLaboratorio de astronomía solar
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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