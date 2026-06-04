Yan Diomande rechaza al Liverpool por otro club de élite

Los planes de fichajes veraniegos del Liverpool han sufrido un duro revés. El objetivo principal del equipo, Yan Diomande, ha hablado abiertamente de su cariño por el Paris Saint-Germain. Se esperaba que la estrella del RB Leipzig reemplazara a Mohamed Salah, pero sus recientes declaraciones indican que su corazón está en el Parc des Princes. Goal.com informa .

A pesar del interés de clubes de la Premier League, el extremo de 19 años prefiere regresar a Francia por motivos familiares. "¿Mi futuro? Tengo un equipo que se encarga de eso. Intento centrarme totalmente en mi juego. Soy aficionado del PSG desde niño y creo que mi padre también era seguidor de este club. Por ahora no pienso en el futuro, mi atención está puesta en la Copa del Mundo", dijo Diomande.

Esta situación supone una gran pérdida para el club de Merseyside, que veía al talentoso jugador como el sucesor a largo plazo de Mohamed Salah. Diomande demostró su valía en la Bundesliga en la temporada 2025-26, participando en 20 goles en 33 partidos. Destacan especialmente sus 118 regates con éxito, que lo han convertido en uno de los atacantes más peligrosos de Europa.

Los problemas de la directiva del Liverpool no se limitan a Diomande. El defensa titular Ibrahima Konaté está cerca de fichar por el Real Madrid como agente libre. Con las salidas confirmadas de Mohamed Salah y el veterano Andrew Robertson, el fracaso en el fichaje de Yan Diomande podría ser un golpe duro para el club.