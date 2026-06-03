Bebé de cuatro piernas nacido y operado en Surxondaryo

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Bebé de cuatro piernas nacido y operado en Surxondaryo

Un bebé de cuatro piernas nacido en el distrito de Sherobod, región de Surxondaryo, fue operado en el Centro Médico Multidisciplinario Infantil Regional de Samarcanda. El jefe del Departamento de Salud de la Región de Samarcanda informó esto a Daryo.

Según los especialistas, el niño nació con un gemelo parásito cuya segunda parte no estaba completamente formada. En el embrión subdesarrollado solo se había formado la parte inferior del cuerpo.

El bebé nació en Sherobod el 28 de abril y fue trasladado a Samarcanda al día siguiente. Se detectaron piernas adicionales y un órgano genital extra, y la abertura anal no estaba formada.

Inicialmente, se realizó una cirugía necesaria para salvar la vida del bebé. El 13 de mayo, se extrajeron las piernas adicionales en una segunda operación.

Actualmente, la vejiga ha quedado dividida en dos. Los médicos planean realizar cirugías adicionales en el futuro.

Los expertos señalan que las probabilidades de supervivencia de los bebés nacidos con esta condición son bajas, pero se están tomando todas las medidas para salvar la vida del niño.

Se reveló que la madre se sometió a un cribado durante el embarazo, pero no se detectó el defecto. Los responsables médicos han admitido negligencia durante el examen.

El estado del bebé es actualmente satisfactorio y permanece bajo supervisión médica.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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