Jaloliddin Ahmadaliyev sorprende a sus fans cantando sin presentador en el concierto de Kokand

El famoso cantante pop Jaloliddin Ahmadaliyev presentó su más reciente programa de conciertos en solitario titulado 'Kokand' en el Palacio de la Amistad de los Pueblos del 28 al 31 de mayo. El concierto de cuatro días fue recibido con gran entusiasmo por los fans.

Fiel a su tradición, el artista se centró una vez más principalmente en la interpretación en vivo. Durante el programa, Jaloliddin Ahmadaliyev interpretó un total de 37 canciones. Aunque la mayoría fueron éxitos populares entre los fans, algunas se presentaron por primera vez.

Otro aspecto destacable del concierto fue que el programa no contó ni con presentador ni con dúos. Durante casi tres horas, el cantante actuó solo en el escenario. Solo durante los cambios de vestuario sus alumnos presentaron actuaciones para el público.

'No hay presentador en el concierto de este año. De principio a fin, soy el único que canta. Distribuimos el programa en cuatro días para no cansarme demasiado. Fue muy difícil formar el repertorio. Como a nuestra gente le encanta escuchar muchas de mis canciones, tuve que interpretar un total de 37 temas', dijo Jaloliddin Ahmadaliyev.