Rusia anunció que detendría las exportaciones de frutas y verduras de ciertas empresas uzbekas a partir del 30 de mayo. Sin embargo, Rosselkhoznadzor eliminó pronto este aviso de su sitio web oficial, informó RBK.

Anteriormente, la agencia había comunicado que varias empresas uzbekas cometían la mayor cantidad de infracciones fitosanitarias y anunció restricciones a sus productos a partir del 30 de mayo.

La decisión se justificó por la necesidad de garantizar la seguridad fitosanitaria en Rusia y abordar las inconsistencias en el suministro de productos en cuarentena. Sin embargo, Rosselkhoznadzor retractó posteriormente esta información y eliminó el aviso de su sitio.

Al mismo tiempo, la parte rusa anunció que continúan las negociaciones técnicas para desarrollar un mecanismo de suministro seguro e ininterrumpido de frutas y verduras desde Uzbekistán.

Como referencia, Rusia también impuso restricciones a varios productos armenios de frutas y verduras a partir del 30 de mayo. Posteriormente se añadieron a esta lista patatas, berenjenas, manzanas, peras, membrillos y frutas secas.

El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, declaró que los exportadores recibirían medidas de apoyo gubernamental y ayuda para encontrar nuevos mercados.

El gobierno ruso ha criticado recientemente el creciente acercamiento de Armenia a los países occidentales y a la Unión Europea.