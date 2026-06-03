¿Cuántas personas en edad laboral hay en el país?

·51·Uzbekistán
¿Cuántas personas en edad laboral hay en el país?

Según el Comité Nacional de Estadísticas, al 1 de enero de 2026, la población permanente de Uzbekistán alcanzó los 38,2 millones de habitantes.

De ellos, la población en edad laboral alcanzó los 21,3 millones, lo que representa el 55,8 % de la población total.

El número de personas menores de la edad laboral es de 12,3 millones, representando el 32,1 % de la población total.

Los ciudadanos mayores de la edad laboral suman 4,6 millones, o el 12,1 % de la población. Estas cifras indican una alta proporción de la población potencialmente activa en el mercado laboral.

UzbekistánAgencia de Estadística
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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