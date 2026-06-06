La situation Ebola au Congo s'aggrave

La situation liée au virus Ebola en République démocratique du Congo s'est aggravée. Selon le ministère de la Santé, le nombre de cas et de décès a fortement augmenté au cours des dernières 24 heures.

Le nombre de décès confirmés a atteint 82. Cela représente 18 de plus que la veille. De plus, le nombre de personnes infectées a augmenté de 71, pour atteindre un total de 452.

Le ministère a souligné qu'il s'agit de l'une des augmentations les plus fortes depuis le début de l'épidémie en mai. Il est rapporté que les femmes constituent une proportion élevée des nouveaux cas d'infection.

La hausse des taux d'infection pourrait être liée à l'accès des équipes médicales à des zones auparavant difficiles d'accès dans la province de l'Ituri. En particulier, les efforts de surveillance ont été élargis dans le district de Mahagi, à la frontière avec l'Ouganda.