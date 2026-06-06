Le dirigeant russe fait une déclaration importante sur l'Iran

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Le dirigeant russe fait une déclaration importante sur l'Iran

Le président russe Vladimir Poutine a jugé correcte la décision du président américain Donald Trump de mettre fin aux actions militaires. S'exprimant au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, il a exprimé l'espoir que la situation au Moyen-Orient soit résolue pacifiquement.

Selon Poutine, Moscou est actuellement en contact régulier avec Washington, Téhéran et Tel-Aviv. En particulier, la situation autour de la centrale nucléaire de Bouchehr en Iran est en cours de discussion.

Le dirigeant russe a déclaré avoir reçu des informations sur des débris de missiles tombés près de la centrale, mais que toutes les parties ont indiqué qu'il s'agissait d'un incident accidentel qui ne se reproduirait pas.

Poutine a également souligné que la Russie ne disposait d'aucune information suggérant que l'Iran cherchait à développer des armes nucléaires. Selon lui, l'Iran a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'avait aucun projet de développer des armes nucléaires.

Selon le président, une fois la situation stabilisée, la Russie est prête à poursuivre la coopération sur les projets nucléaires pacifiques en Iran.

Vladimir PoutineDonald TrumpIranRussieBouchehr
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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