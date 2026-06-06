Un citoyen ouzbek tué dans l'incendie d'un hôtel à New Delhi

Au moins 13 ressortissants étrangers ont été tués dans un important incendie survenu dans un hôtel du sud de New Delhi, la capitale de l'Inde. Il a été rapporté qu'un citoyen ouzbek figurait parmi les victimes. Cette information a été confirmée par Randhir Jaiswal, porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, à l'agence de presse TASS.

Selon lui, les victimes comprenaient un citoyen du Mozambique, quatre du Nigeria, trois du Kirghizistan, un d'Ouzbékistan, un du Bangladesh, un du Liberia, un du Congo et un d'Irak.

Par ailleurs, plus de 20 étrangers ont été blessés. Le gouvernement indien a indiqué qu'il collaborait avec les ambassades concernées, que des soins médicaux étaient prodigués aux victimes et que les documents nécessaires étaient en cours de traitement.

Auparavant, les médias locaux avaient rapporté que le nombre de victimes étrangères pourrait atteindre 18.

L'incendie a éclaté dans l'hôtel dans la matinée du 3 juin. Au total, 21 personnes ont perdu la vie et 47 ont été secourues. Les causes de l'incendie sont actuellement examinées et le propriétaire de l'hôtel a été arrêté par les forces de l'ordre.