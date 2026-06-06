L'ex-épouse du prince de Dubaï arrêtée

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L'ex-épouse du prince de Dubaï arrêtée

Des informations ont révélé que Zeynab Javadli, l'ancienne épouse du prince Said Al Maktum, membre de la dynastie Al Maktum, a été arrêtée.

Selon les premiers rapports, cet incident serait lié à un conflit concernant la garde de ses trois enfants.

Auparavant, diverses informations circulaient sur les réseaux sociaux concernant la disparition de Javadli et de ses trois filles. Cela avait suscité une grande inquiétude et des débats au sein du public.

Par la suite, les autorités de Dubaï ont annoncé que Zeynab Javadli avait été placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête. Les investigations sont en cours et tous les détails de l'incident sont examinés.

L'ex-épouse du prince de Dubaï arrêtée

DubaïSaid Al MaktoumZainab JavadliFamille Al Maktoum
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