Un faux prophète ghanéen construit des arches pour sauver l'humanité

Ebo Noa, un homme originaire du Ghana qui se proclame prophète, construit d'immenses arches en bois pour sauver l'humanité d'un déluge apocalyptique attendu pour le 25 décembre.

Pour la plupart des chrétiens, le 25 décembre est un jour de joie et de fête. Cependant, cet homme affirme que cette date marque le début d'une inondation massive qui engloutira la Terre pendant trois ans. Selon lui, le seul moyen de survivre est de monter à bord de l'une des arches en bois que Dieu lui a ordonné de construire.

Connu sur Internet sous des noms comme Ebo Iso ou Igbo Noa, Ebo Noa est une figure controversée et mystérieuse. Il prétend que Dieu lui a confié la mission de réincarner Noé pour sauver l'humanité et les espèces animales d'un nouveau déluge divin, censé débuter le jour de Noël.

Célébrité sur les réseaux sociaux et personnage mystérieux

Les informations sur ce « Noé moderne » sont rares. Son identité réelle et son lieu de résidence restent inconnus du public, bien qu'il ait rassemblé une large audience sur les réseaux sociaux.

Depuis des mois, des vidéos circulent montrant cet homme en haillons lisant des livres ou inspectant ses arches en construction. L'intérêt pour ses activités grandit à l'approche de Noël.

Depuis août, ce Ghanéen prophétise un déluge biblique imminent. Il affirme que Dieu lui a ordonné de construire jusqu'à dix arches en bois.

Certaines sources suggèrent que ces navires pourraient accueillir des milliers de personnes, tandis que d'autres évoquent une capacité de 600 millions. Ces chiffres semblent toutefois largement exagérés.

Moqueries et humour des internautes

Ebo Noa fait face à de nombreuses critiques et moqueries. Les internautes posent des questions ironiques, demandant par exemple si les arches auront le Wi-Fi ou si les passagers pourront utiliser Cash App.

Il semble rester imperturbable face à ces railleries, affirmant que Noé aussi fut moqué en son temps, ce qui ne l'a pas empêché d'accomplir sa mission divine.

Ebo Noa a prétendu que des animaux, comme des chèvres et des oiseaux, avaient commencé à arriver sur le site de construction par « directive divine », bien qu'aucune preuve ne vienne confirmer ces dires.

Les structures ressemblent à de simples bateaux en bois, incapables d'accueillir des dizaines de personnes, ce qui rend ses affirmations sur le sauvetage de millions d'êtres vivants hautement douteuses.

Ebo Noa existe-t-il vraiment ?

Bien qu'il soit suivi par des centaines de milliers de personnes sur TikTok et Instagram, son existence réelle reste un sujet de débat.

Certains doutent de sa réalité, d'autant que les médias ghanéens n'ont pas réussi à l'identifier ou à le contacter, et que le lieu exact du chantier demeure inconnu.

Certains suggèrent que le personnage d'Ebo Noa pourrait être une création par intelligence artificielle, bien que ses vidéos paraissent réalistes. Aucune preuve ne confirme ou n'infirme cette hypothèse.

Il est impossible de vérifier ses affirmations de manière indépendante. La véracité de ses prédictions reste donc totalement incertaine.

Pour le public, il ne reste qu'à attendre le jour de Noël, tout en gardant un esprit critique face à ces informations sensationnalistes.