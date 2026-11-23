Vivant dans les régions sablonneuses du centre de l'Argentine, le « tatou féerique rose » (Pink Fairy Armadillo) se distingue par son apparence inhabituelle et son extrême rareté. Ce minuscule animal est le plus petit représentant de la famille des tatous et passe la majeure partie de sa vie sous terre.

La longueur de son corps n'est que de 9 à 15 centimètres et il pèse environ 100 grammes. Malgré sa petite taille, le tatou féerique rose est très doué pour creuser. Grâce à ses griffes grandes et puissantes sur ses pattes antérieures, il creuse rapidement le sable et se déplace sous terre. Lorsqu'il sent un danger, il peut s'enterrer en quelques secondes et disparaître de la vue.

L'aspect le plus remarquable de l'animal est son armure rose pâle qui recouvre son dos. Contrairement à celle des autres tatous, elle est fine et flexible. Les vaisseaux sanguins situés près de la surface de la peau lui donnent cette teinte rosée. Cette structure unique est essentielle à l'adaptation de l'animal à son mode de vie souterrain.

Le tatou féerique rose est principalement actif la nuit. Il se nourrit de petits invertébrés tels que des fourmis, des larves d'insectes, des vers de terre et des escargots. Il se déplace dans des tunnels sous le sable à la recherche de nourriture.

Cependant, il est très difficile de rencontrer ce mammifère unique dans la nature. Comme il passe beaucoup de temps sous terre et qu'il est sensible aux changements environnementaux, il a été peu étudié par les scientifiques. La réduction de son habitat naturel, l'expansion des activités agricoles et les attaques d'animaux domestiques constituent de graves menaces pour sa survie.