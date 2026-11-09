Pourquoi les Arabes ? Pourquoi l'Islam n'a-t-il pas commencé à Rome, en Chine ou dans d'autres empires

Une question préoccupe souvent ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Islam : pourquoi le dernier prophète, Muhammad (s.a.w.), a-t-il été envoyé précisément aux Arabes ? Pourquoi pas aux Turcs, à l'Empire romain alors puissant, ou à la Chine, pionnière dans les sciences ?

Certains pourraient penser : « Est-ce parce qu'Allah aimait davantage les Arabes ? » Mais le Saint Coran rejette catégoriquement cette idée : « Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux » (Al-Hujurat, 13). Notre Prophète (s.a.w.) a également souligné dans son sermon d'adieu : « Un Arabe n'a aucune supériorité sur un non-Arabe, si ce n'est par la piété », a-t-il affirmé.

Alors, pourquoi le dernier message divin envoyé à toute l'humanité a-t-il commencé dans une ville au cœur du désert ?

La carte du monde en 610 : quel était l'état de la planète ?

Pour comprendre ce mystère, il suffit d'observer le paysage politique et spirituel du monde en 610 après J.-C. :

Les empires byzantin et perse : Les deux superpuissances de l'époque étaient épuisées par des guerres sanglantes qui duraient depuis des décennies. Les théologiens byzantins étaient, quant à eux, pris dans le tourbillon de débats philosophiques et de conflits sur la nature de Jésus (a.s.) ;

Europe : Il n'y avait pas d'État unifié ; les guerres intestines et la fragmentation tribale faisaient rage. Des pays aujourd'hui développés comme la Norvège étaient alors divisés en dizaines de petits royaumes sauvages ;

L'Empire chinois : L'empereur, considéré comme le « Fils du Ciel », avait envoyé une armée d'un million d'hommes en Corée. Selon les récits, seuls 2 700 hommes sur 300 000 sont revenus vivants ;

Le continent américain : Les dirigeants mayas se proclamaient dieux sacrés, et les cités étaient occupées à se piller mutuellement ;

La souffrance commune du monde : Quel que soit l'endroit du globe, quelqu'un s'était artificiellement interposé entre l'homme et le Créateur : rois, prêtres, castes religieuses ou idoles.

C'est à cette époque que la réponse est venue d'une ville du désert qui n'avait ni palais royal, ni armée professionnelle, ni classe sacerdotale dominante : « Dis : Il est Allah, l'Unique » — une connexion directe avec le Créateur sans aucun intermédiaire.

4 raisons principales avancées par les historiens et les savants

La genèse du message islamique dans la péninsule arabique recèle une immense sagesse :

Un peuple illettré et l'absence de doutes : Les Arabes de cette époque n'avaient ni écoles, ni systèmes philosophiques complexes, ni sources écrites anciennes. Cela a protégé les révélations reçues par le Prophète (s.a.w.) contre les accusations d'avoir été « copiées sur des philosophies antérieures ». Comme le dit le Coran : « Tu ne récitais avant cela aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes » (Al-Ankabut, 48) ; La prière d'Ibrahim et Ismaïl (a.s.) faite des siècles auparavant : En érigeant les murs de la Kaaba, Ibrahim et Ismaïl (a.s.) ont supplié le Créateur : « Seigneur, envoie-leur un messager issu d'eux-mêmes ». Des siècles plus tard, Allah a exaucé cette prière en révélant ces mêmes mots : « C'est Lui qui a envoyé parmi les illettrés un messager issu d'eux-mêmes » ; La puissance inégalée de la langue arabe : Les Arabes étaient un peuple passionné par l'art oratoire, la poésie et l'éloquence, tirant fierté de leur langue. Le Coran s'est adressé à eux par le biais de leur domaine d'excellence — la parole — en leur montrant le miracle de l'éloquence. À titre de comparaison : aujourd'hui, un lecteur anglophone ne peut comprendre un poème écrit dans sa langue il y a 1400 ans sans traduction, alors que la langue arabe, grâce au Coran, est restée parfaitement préservée sans perdre sa forme depuis 14 siècles ; La position géopolitique et stratégique de La Mecque : La Mecque était depuis longtemps le carrefour commercial et spirituel de toute l'Arabie. Chaque année, lors du pèlerinage, toutes les tribus s'y rassemblaient. Le Messager (s.a.w.) a utilisé cette opportunité pour visiter les tribus une par une. Grâce à ce centre stratégique, en moins d'un siècle, cet enseignement s'est propagé avec force des frontières de l'Espagne jusqu'aux confins de la Chine.

Sagesse : La lumière se propage le plus loin dans l'obscurité

Allah est Celui qui sait le mieux à qui confier Son message. Il n'a pas allumé Sa lumière divine dans les palais les plus luxueux, mais dans le désert le plus sombre et le plus reculé. Car, une lumière qui brille dans l'obscurité absolue est visible à la plus grande distance.