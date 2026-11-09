Grands yeux et sourire inhabituel : la statue de Kim Jong-un fait débat !

·10·Monde
Grands yeux et sourire inhabituel : la statue de Kim Jong-un fait débat !

Corée du Nord Des photos montrant le dirigeant Kim Jong-un assistant à l'inauguration d'un buste en bronze réalisé par un artiste local ont circulé sur les réseaux sociaux. Cependant, l'apparence inhabituelle de la statue et les images associées ont attiré l'attention particulière des internautes.

Sur les images diffusées, on voit un militaire retirer le tissu rouge recouvrant le buste en bronze. La statue a surpris beaucoup de monde par ses traits du visage uniques, ses yeux disproportionnés et son étrange sourire.

Les utilisateurs discutent particulièrement de l'apparence du buste, laissant divers commentaires humoristiques. Si certains se concentrent sur l'expression faciale de la statue, d'autres débattent de sa ressemblance réelle avec Kim Jong-un.

Néanmoins, les détails de l'événement, l'emplacement du buste et l'authenticité des images n'ont pas encore été confirmés par des sources indépendantes.

Kim Jong-unCorée du NordBuste en bronzeSculptureInsolite
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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