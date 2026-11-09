Un dessert recouvert d'or 22 carats suscite l'intérêt des acheteurs en Turquie

·7·Monde
Un dessert recouvert d'or 22 carats suscite l'intérêt des acheteurs en Turquie

Dans une épicerie de la ville d'Amasya, en Turquie, un dessert inhabituel attire l'attention des clients. Il s'agit d'un loukoum turc décoré de poudre d'or comestible 22 carats. Il est vendu au prix de 10 000 lires turques le kilogramme.

Préparé avec des amandes, des pistaches et des groseilles, ce dessert se distingue également par son apparence. Le dessus du loukoum est recouvert d'une poudre d'or destinée à un usage alimentaire.

Selon le propriétaire du magasin, Selim Kaya, 5 grammes d'or 22 carats sont utilisés pour préparer 50 kilogrammes de loukoums. Le prix du dessert est fixé à 10 000 lires par kilogramme. Le plus intéressant est que chaque visiteur peut le goûter gratuitement, qu'il l'achète ou non.

Cependant, le prix de ce dessert inhabituel ne convient pas à tous les habitants. Certains clients le trouvent trop cher et soulignent qu'il n'est pas facile d'acheter un tel loukoum.

Pour information, 66 autres variétés de loukoums sont vendues dans ce magasin. Leurs prix varient entre 500 et 3 000 lires par kilogramme selon les ingrédients.

TurquieAmasyaLoukoum TurcSelim KayaGastronomie
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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