Un chocolat plus fin qu'un cheveu créé au Japon

·6·Monde
Un chocolat plus fin qu'un cheveu créé au Japon

Au Japon, une friandise unique, reconnue comme le chocolat le plus fin du monde, est en cours de production. Son épaisseur n'est que de 0,03 millimètre. Baptisé « Corteccia », ce dessert a attiré l'attention des amateurs de douceurs non seulement par son aspect inhabituel, mais aussi par sa capacité à fondre instantanément en bouche.

La société MATTE Bottega del Cioccolato, fondée par le chocolatier Matteo Sanklikka, a ouvert ses portes en février 2024 au sein du complexe Azabudai Hills Garden Plaza à Tokyo. En peu de temps, l'entreprise est devenue célèbre pour la production du chocolat le plus fin au monde. Le nom « Corteccia » signifie « écorce d'arbre » en italien.

Inspiré par les chocolats feuilletés traditionnels italiens, ce dessert est préparé à partir d'une couche de chocolat extrêmement fine. Pour ce processus, une machine spéciale a été développée en collaboration avec un expert technique local pendant un an et demi. Elle permet d'étaler et d'enrouler le chocolat à une épaisseur de seulement 0,03 millimètre.

L'objectif du fondateur, Matteo Sanklikka, était de créer un dessert différent du chocolat ordinaire, permettant de ressentir le processus de fonte en bouche de manière unique. Selon lui, l'état le plus agréable du chocolat est le moment précédant sa fonte. « Corteccia » a été conçu précisément pour offrir cette sensation.

La fine couche de produit est enroulée en forme de bâtonnet cylindrique. Son aspect extérieur rappelle une écorce d'arbre irrégulière. Les fabricants soulignent qu'au contact de la langue, le chocolat fond presque instantanément, laissant une impression gustative différente de l'ordinaire.

Après que le dessert soit devenu populaire sur les réseaux sociaux, de nombreux chocolatiers ont tenté de créer une version similaire. Cependant, personne n'a réussi jusqu'à présent. La raison principale réside dans l'équipement spécial nécessaire pour préparer le chocolat à une telle finesse.

Il est intéressant de noter que l'unique exemplaire de cette machine se trouve dans l'atelier de MATTE Bottega del Cioccolato à Tokyo. C'est pourquoi « Corteccia » reste une friandise unique que les autres chocolatiers du monde n'ont pas encore pu reproduire.

CortecciaMATTE Bottega del CioccolatoMatteo SanklikkaAzabudai HillsChocolat
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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