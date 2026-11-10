1 dollar — 1,4 million de rials : la monnaie la moins chère au monde jetée à la poubelle

L'économie iranienne est au bord de l'effondrement historique en raison de longues années de sanctions internationales, de restrictions financières strictes et d'une hyperinflation incontrôlée. La monnaie nationale, le rial, a presque totalement perdu son pouvoir d'achat. Sur le marché noir informel, le taux de change d'un dollar américain a franchi le seuil psychologique de 1,4 million de rials, faisant officiellement de cette unité monétaire la moins chère de la planète.

Dans des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, on peut voir des citoyens jeter des liasses de billets comme des déchets ou les mettre à la poubelle en signe de protestation symbolique. Cette scène est devenue une manifestation ouverte du profond désespoir et de la colère qui grandissent parmi des millions d'habitants.

Billet de 10 millions et valeur réelle de 7 dollars

Afin de combler le déficit en circulation monétaire et d'atténuer la pénurie d'espèces, la Banque centrale d'Iran a été contrainte d'émettre le plus gros billet de l'histoire du pays : 10 millions de rials Cependant, la valeur réelle sur le marché de ce billet, qui semble astronomique en termes de chiffres, est estimée à environ 7 dollars américains seulement.

Le gouvernement a tenté de réduire la pression psychologique en supprimant quatre zéros de la monnaie et en passant progressivement au nouveau système « toman ». Mais la dénomination, réalisée sans réformes économiques réelles ni afflux de devises étrangères, n'a pas pu freiner le rythme de la dépréciation.

Indicateur économique Situation actuelle et chiffres Impact social Taux de change du dollar au marché noir 1 USD > 1 400 000 rials La monnaie nationale est devenue la moins chère au monde Inflation alimentaire Plus de 120 pour cent Le coût du panier de consommation quotidien a été multiplié Couverture du salaire minimum Le salaire mensuel ne couvre même pas 40 pour cent des besoins Une grande partie de la population est tombée sous le seuil de pauvreté Plus gros billet Billet de 10 millions de rials Valeur réelle sur le marché international seulement ~7 dollars Évaluation du FMI La récession la plus profonde du Moyen-Orient Croissance économique et production gelées

« Lorsque le papier-monnaie devient moins cher que le coût du papier sur lequel il est imprimé, le système bancaire est paralysé. Les gens sont obligés de transporter de l'argent dans des sacs pour faire leurs courses quotidiennes. »

Pression des sanctions, pénurie de ressources et protestations de masse

Selon les données du Fonds monétaire international (FMI), l'économie iranienne traverse une période de déclin beaucoup plus grave que tous les autres pays de la région du Moyen-Orient. Les restrictions sévères imposées par les États-Unis sur les exportations de pétrole iranien et les transactions bancaires internationales ont coupé les principales sources de revenus du trésor public.

Aux coupures d'électricité et d'eau potable s'ajoute la dépréciation monétaire, ce qui a fait déborder le vase. Actuellement, des manifestations économiques à grande échelle contre la hausse injustifiée des prix et la précarité sociale se poursuivent dans les grandes villes du pays.

Selon vous, si les sanctions extérieures ne sont pas levées, le gouvernement iranien pourra-t-il sauver la monnaie nationale de la catastrophe grâce aux ressources internes et à la dénomination ? Donnez votre avis dans les commentaires.