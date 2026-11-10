Accord sensationnel entre les États-Unis et l'Iran : limitation de l'uranium contre 9 milliards de dollars et le détroit d'Ormuz

Un tournant inattendu se produit dans les négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran, bloquées depuis des années. Selon la chaîne Al Arabiya, citant ses sources, Washington et Téhéran pourraient parvenir à un accord préliminaire dans les prochains jours dans le cadre d'une nouvelle initiative de médiation proposée par le Qatar et le Pakistan. Le plan prévoit de limiter l'enrichissement d'uranium sur le territoire iranien à 3,67 % en échange d'un allègement économique et stratégique majeur.

Seuil de 3,67 % : Quelles conditions les parties ont-elles acceptées ?

La nouvelle proposition a relancé le processus de négociations directes et sérieuses entre les deux pays. Le rapport indique que la Maison Blanche a officiellement accepté que Téhéran enrichisse l'uranium jusqu'à 3,67 % sur son territoire, et que les dirigeants iraniens ont également accepté cette condition.

Cependant, le principal point de discorde reste le stock d'uranium déjà enrichi à 60 % en Iran. Washington exige une réduction significative de cette matière première de haut niveau. L'option d'impliquer un pays tiers pour mettre en œuvre ce processus et fournir une assistance technique est à l'étude.