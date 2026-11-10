Accord sensationnel entre les États-Unis et l'Iran : limitation de l'uranium contre 9 milliards de dollars et le détroit d'Ormuz
Un tournant inattendu se produit dans les négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran, bloquées depuis des années. Selon la chaîne Al Arabiya, citant ses sources, Washington et Téhéran pourraient parvenir à un accord préliminaire dans les prochains jours dans le cadre d'une nouvelle initiative de médiation proposée par le Qatar et le Pakistan. Le plan prévoit de limiter l'enrichissement d'uranium sur le territoire iranien à 3,67 % en échange d'un allègement économique et stratégique majeur.
Seuil de 3,67 % : Quelles conditions les parties ont-elles acceptées ?
La nouvelle proposition a relancé le processus de négociations directes et sérieuses entre les deux pays. Le rapport indique que la Maison Blanche a officiellement accepté que Téhéran enrichisse l'uranium jusqu'à 3,67 % sur son territoire, et que les dirigeants iraniens ont également accepté cette condition.
Cependant, le principal point de discorde reste le stock d'uranium déjà enrichi à 60 % en Iran. Washington exige une réduction significative de cette matière première de haut niveau. L'option d'impliquer un pays tiers pour mettre en œuvre ce processus et fournir une assistance technique est à l'étude.
Points de l'accord
Exigences des États-Unis et des médiateurs
Consentement de l'Iran et avantages obtenus
Taux d'enrichissement de l'uranium
Limitation à un maximum de 3,67 %
Téhéran a officiellement accepté ce taux
Stocks à 60 %
Réduction drastique du niveau
Traitement avec l'aide d'un pays tiers en discussion
Inspecteurs de l'AIEA
Rétablissement complet des inspections
Portée et conditions des mandats en cours de négociation
Avoirs gelés
Déblocage progressif de 6 à 9 milliards de dollars
Téhéran récupère ses fonds gelés
Détroit d'Ormuz et route maritime
Levée du blocus maritime
Ouverture immédiate et totale du détroit
« L'initiative diplomatique du Qatar et du Pakistan ramène non seulement le programme nucléaire dans des limites sûres, mais pourrait également apaiser complètement les tensions dans le détroit d'Ormuz, artère vitale du commerce mondial du pétrole. »
9 milliards de dollars et le détroit d'Ormuz : Le prix d'un grand compromis
En cas d'accord, les États-Unis devraient débloquer entre 6 et 9 milliards de dollars d'actifs financiers iraniens gelés sous sanctions. Cela constituera un levier financier puissant pour l'économie iranienne en proie aux sanctions.
Le plan contient également un point crucial pour la sécurité régionale et mondiale : l'ouverture immédiate et totale du détroit d'Ormuz à la navigation et la levée du blocus maritime. Cette mesure est d'une importance capitale pour assurer la sécurité du transport pétrolier sur le marché mondial de l'énergie.
Actuellement, les parties négocient les conditions du retour des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en Iran et l'étendue de leurs pouvoirs d'inspection. Si les négociations aboutissent, l'une des crises les plus dangereuses au Moyen-Orient pourrait être temporairement contenue par la voie diplomatique.
Selon vous, ce compromis préliminaire entre les États-Unis et l'Iran sera-t-il durable, ou le programme nucléaire reprendra-t-il de plus belle une fois les sanctions levées ? Donnez votre avis dans les commentaires.
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