Sur les images diffusées, on peut voir une créature inconnue dotée de grandes ailes voler dans le ciel sombre. Maussan l'a comparée à un ptéranodon et a déclaré que le phénomène méritait une étude plus approfondie. Cependant, la nature exacte de la créature présente sur les vidéos n'a pas encore été identifiée de manière fiable.

Des vidéos montrant une créature ailée géante volant au-dessus de la ville de Ciudad Juárez, au Mexique, sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Certains utilisateurs comparent la créature sur les images à un ptérodactyle, disparu il y a des millions d'années. L'ufologue mexicain Jaime Maussan a également partagé ces vidéos sur sa page.

Le chef du service de protection civile de Ciudad Juárez, Sergio Rodríguez, a qualifié ces vidéos de « contenu de divertissement numérique » et a appelé la population à ne pas diffuser d'informations non vérifiées. Il a souligné que si une créature préhistorique avait réellement été découverte, l'Institut national d'anthropologie et d'histoire du Mexique ainsi que des organisations scientifiques internationales auraient étudié le cas.

Les experts estiment quant à eux que la silhouette ailée sur la vidéo pourrait être un grand oiseau commun dans la région, comme le héron bleu. Il existe également des avis suggérant que certaines images ont été traitées avec l'intelligence artificielle ou créées artificiellement. Cependant, les résultats d'une expertise technique complète sur les fichiers vidéo originaux n'ont pas été rendus publics.

Les ptérosaures, y compris les ptérodactyles et les ptéranodons, étaient des reptiles volants ayant vécu il y a des millions d'années et disparus il y a environ 66 millions d'années. Il n'existe aucune preuve scientifique confirmant l'apparition d'une telle créature dans le ciel de Ciudad Juárez.

Ainsi, bien qu'il existe diverses hypothèses sur la créature montrée dans les vidéos, les affirmations concernant un ptérodactyle ne sont pas confirmées.