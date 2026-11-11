«Nous sommes Kazakhs, pas Arabes» : Tokayev sur l'usage des expressions nationales dans le langage

Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, a appelé les citoyens du pays à renoncer à l'usage excessif de mots arabes comme « insha'Allah » et « alhamdulillah » au profit des expressions traditionnelles en langue kazakhe. Le chef de l'État a fait cette déclaration lors de son discours au Xe congrès de la Société internationale « Qazaq tіlі », tenu le 10 novembre 2026 à Astana.

La tendance à l'« arabisation » de la langue et l'inquiétude du président

Dans son discours, Kassym-Jomart Tokayev a exprimé son inquiétude face à certains processus croissants dans la société concernant la langue et la culture. Selon lui, il est devenu courant dans la vie quotidienne de remplacer les concepts religieux et spirituels kazakhs authentiques par leurs équivalents arabes. Le président a souligné que la nécessité vitale de tels changements artificiels soulève de sérieuses questions.

« Nous sommes Kazakhs, pas Arabes » — a déclaré Kassym-Jomart Tokayev.

C'est pourquoi il a été noté qu'il est approprié d'utiliser, dans le discours quotidien, les équivalents nationaux profondément enracinés dans la langue du peuple depuis des siècles au lieu des expressions arabes. Notamment :

Au lieu de « Insha'Allah » — « Qұday qalasa » (Si Dieu le veut) ;

Au lieu de « Alhamdulillah » — « Qұdayg‘a shүkіr » (Dieu merci), il a été souligné qu'il est plus naturel d'utiliser ces expressions.

Initiatives et orientations du congrès Détails des objectifs et mesures principaux Problème principal soulevé Prolifération excessive du lexique arabe dans le discours quotidien Expressions recommandées « Qұday qalasa » et « Qұdayg‘a shүkіr » au lieu de « Insha'Allah » et « alhamdulillah » Approche scientifique Impliquer des linguistes et des chercheurs pour étudier en profondeur ces tendances linguistiques Contrôle au niveau de l'État Création d'un groupe d'experts spécial sous la coordination de l'Administration présidentielle de la République du Kazakhstan

« Préserver l'identité nationale et la pureté de la langue est l'une des tâches prioritaires de chaque société. »

Rôle des linguistes et des chercheurs et groupe d'experts spécial

Le chef de l'État a souligné que ces processus linguistiques complexes et délicats ne doivent pas se limiter à des discussions superficielles. À cet égard, les principaux chercheurs et linguistes du pays doivent exprimer leurs avis professionnels et scientifiquement fondés.

Afin de réguler les processus linguistiques de manière rationnelle et qualitative à l'échelle nationale, il a été proposé de créer un groupe d'experts spécial. Les activités et la coordination de ce groupe seront directement assurées par l'Administration présidentielle de la République du Kazakhstan. Cette initiative vise pleinement à préserver la pureté originelle de la langue kazakhe et à protéger les valeurs nationales ainsi que l'identité culturelle.

Selon vous, dans quelle mesure l'utilisation d'expressions nationales et traditionnelles dans la communication quotidienne est-elle importante pour préserver la nature originelle de la langue ? Laissez votre avis dans les commentaires !