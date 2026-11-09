Un téléphone en charge cause la mort d'une femme de 46 ans

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Un téléphone en charge cause la mort d'une femme de 46 ans

À Iekaterinbourg, en Russie, une femme de 46 ans est décédée après que la batterie de son téléphone, laissé en charge pendant la nuit, a pris feu. L'incident a eu lieu le 8 novembre dans un immeuble résidentiel.

Il a été établi que la batterie du smartphone a pris feu spontanément alors que la femme dormait. La pièce s'est remplie de fumée à la suite de l'incendie. Selon les premières informations, la victime est décédée par inhalation de monoxyde de carbone et de fumées toxiques dégagées par la combustion.

Selon les services d'urgence, l'incendie s'est déclaré dans une pièce au quatrième étage et a couvert une surface de 4 mètres carrés. Onze secouristes et quatre véhicules spéciaux ont été dépêchés sur place. Cependant, le feu s'était éteint de lui-même avant leur arrivée et il n'a pas été possible de sauver la vie de la femme.

Les experts recommandent de ne pas charger les téléphones et autres appareils électroniques sur des couvertures, des oreillers ou des vêtements. En effet, les surfaces molles entravent la dissipation de la chaleur, ce qui peut entraîner une surchauffe et augmenter le risque d'incendie. Il est également conseillé d'éviter d'utiliser des câbles endommagés ou des chargeurs de mauvaise qualité.

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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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