Des chercheurs de l'Université Gubkin du pétrole et du gaz en Russie ont mis au point une nouvelle approche scientifique permettant de réduire considérablement les coûts d'évaluation et d'étude des gisements de gaz naturel.

Selon les estimations des auteurs, « tornado » grâce à l'application d'une méthode d'analyse mathématique appelée, il est possible d'économiser par an sur un seul gisement entre 30 et 300 millions de roubles. Les résultats des travaux scientifiques ont été publiés dans la revue spécialisée « Géologie, géophysique et exploitation des gisements de pétrole et de gaz ».

Pourquoi l'évaluation des gisements est-elle si coûteuse ?

Pour prévoir le volume de matières premières pouvant être extraites des gisements de gaz, les ingénieurs utilisent des modèles informatiques numériques complexes :

Des centaines d'indicateurs complexes : L'utilisation de tels modèles nécessite de nombreux paramètres tels que la porosité des roches souterraines, la perméabilité, la pression de couche ainsi que les propriétés physico-chimiques de l'eau ;

Des analyses de laboratoire coûteuses : La collecte de ces données implique le forage de nouveaux puits, le prélèvement d'échantillons de carottes rocheuses et la réalisation d'analyses de laboratoire chronophages ;

La question principale : Les scientifiques ont justifié scientifiquement la question de savoir s'il est nécessaire ou non d'étudier tous les indicateurs avec la même profondeur pour chaque gisement afin d'optimiser les coûts.

Qu'est-ce que l'analyse « Tornado » et comment fonctionne-t-elle ?

Les scientifiques ont étudié en profondeur les données de 66 grands gisements de gaz dans la région de Sibérie occidentale et ont testé un algorithme spécial :

Diagrammes en tourbillon : La méthode n'est pas liée à une catastrophe naturelle — les résultats de l'analyse sont affichés visuellement dans des diagrammes ressemblant à un tourbillon de tornade. Les facteurs ayant le plus fort impact sur les prévisions d'extraction de gaz sont marqués par de larges bandes, les distinguant des facteurs secondaires ;

Approche individuelle selon la couche : Artyom Yeliseyev, participant au projet, explique que si le mouvement de l'eau sous pression est déterminant dans les couches cénomaniennes peu profondes et poreuses, il est plus important de connaître les couches impliquées pour évaluer correctement le volume réel de gaz et l'extraction dans les couches hauteriviennes plus denses et profondes ;

Tri précis : En conséquence, un algorithme précis a été formé pour chaque gisement individuel, déterminant quelles mesures doivent être effectuées et lesquelles peuvent être annulées ou réduites sans diminuer la qualité des prévisions.

Logiciels nationaux et projets futurs

Au cours de l'étude, des logiciels locaux créés en Russie ont également été testés, prouvant que leur vitesse et leur précision de calcul ne sont en rien inférieures aux alternatives étrangères.

Actuellement, les scientifiques travaillent à l'adaptation de cette méthode aux gisements d'autres régions. Les experts soulignent que l'économie de 30 à 300 millions de roubles est une prévision théorique basée sur des calculs préliminaires, et que l'efficacité pratique dépendra de la planification correcte de l'étude du gisement.