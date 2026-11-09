Le coût d'un mariage : de l'Ouzbékistan à la Corée du Sud — combien cela coûte-t-il dans différents pays ?

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Le coût d'un mariage : de l'Ouzbékistan à la Corée du Sud — combien cela coûte-t-il dans différents pays ?

La célébration d'un mariage est l'un des événements les plus importants de la vie humaine partout dans le monde. Cependant, les coûts financiers varient considérablement d'un pays à l'autre : dans certains, un mariage moyen peut coûter entre 1 000 et 5 000 dollars, tandis que dans d'autres, ce montant dépasse 30 000 dollars, atteignant parfois 80 000 dollars.

Ces disparités sont directement liées aux traditions séculaires de chaque peuple, au nombre d'invités, aux normes de l'industrie du mariage et au niveau de vie général.

Analyse comparative des coûts de mariage dans le monde

Budget moyen et principaux postes de dépenses pour les cérémonies de mariage dans différentes régions :

Pays / Région

Coût moyen (en dollars US)

Principaux postes de dépenses

Ouzbékistan

$5 000 – $15 000+

Salle de réception (restaurant), artistes, cadeaux traditionnels (togora/sarpo), tenues des mariés, petit-déjeuner traditionnel (osh)

Kazakhstan

$7 000 – $20 000

Cérémonies de fiançailles, dot («qalin mal»), grande réception au restaurant

Turquie

$7 000 – $15 000

Bijoux en or offerts à la mariée (dépense principale), ameublement et réception en salon

Inde

$15 000 – $50 000+

Cérémonies de plusieurs jours, centaines ou milliers d'invités, bijoux en or traditionnels

États-Unis

$25 000 – $35 000

Location de salle ou lieu extérieur, traiteur, photo/vidéo professionnelle, décoration florale

Europe de l'Ouest (Allemagne, etc.)

$15 000 – $25 000

Mariages intimes, petit nombre d'invités, mais coût élevé des services de restauration et d'organisation

Corée du Sud

$40 000 – $80 000+

Location de salles de mariage spécialisées, studios photo coûteux (si l'on ajoute le coût du logement, cela peut atteindre des centaines de milliers de dollars)

3 facteurs principaux qui augmentent le coût du mariage

Trois tendances principales se dégagent dans la formation du budget des cérémonies à travers le monde :

  • 1. Nombre d'invités et tradition de faste :

    Dans la culture d'Asie centrale et du Sud (notamment en Ouzbékistan, au Kazakhstan et en Inde), on invite au moins 200 à 500 personnes (parfois des milliers). Cela augmente directement les coûts de location, de nourriture et de réception. De plus, les traditions ouzbèkes comme les cadeaux (sarpo) et les échanges de plateaux entre familles exigent un budget important.

  • 2. Paiements obligatoires et bijoux précieux :

    Dans certains pays, une condition importante du mariage est liée à une garantie matérielle. Par exemple, en Turquie, offrir une grande quantité d'or à la mariée peut représenter plus de la moitié du budget familial. Au Kazakhstan et au Turkménistan, la tradition de la dot («qalin») persiste.

  • 3. Format occidental : peu d'invités, mais services coûteux :

    Aux États-Unis et en Europe, on n'invite généralement que la famille proche et les amis (50-100 personnes). Malgré cela, les coûts totaux restent élevés car les services de traiteur, la location de lieux et les organisateurs de mariage (Wedding planners) sont très onéreux.

Résultat

Il est clair que si dans les pays occidentaux les dépenses sont davantage consacrées à la qualité du service et à la location, en Orient et en Asie centrale, l'essentiel du budget est orienté vers les traditions, l'ampleur de l'hospitalité et les cadeaux aux proches.

Coûts de mariageTraditions familialesIndustrie du mariageAnalyse économiqueComparaison internationale
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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