Le partenariat énergétique stratégique entre la Russie et la Chine franchit une nouvelle étape. Lors de la réunion de la commission intergouvernementale dans le cadre du Forum économique oriental (EEF-2026) à Vladivostok, l'achèvement de la section transfrontalière du nouveau gazoduc vers l'Extrême-Orient a été officiellement annoncé. Le lancement de ces nouvelles infrastructures, destinées à acheminer le gaz russe vers la plus grande économie d'Asie, vise à porter les volumes d'exportation à des niveaux records.

Itinéraire Extrême-Orient : pleine capacité et nouveaux volumes d'ici 2027

Le projet de nouveau gazoduc occupe une place centrale dans le bilan énergétique des deux pays :

Construction achevée : Les travaux complexes de construction de la section transfrontalière du gazoduc sont entièrement terminés ;

Date de mise en service : L'objectif principal est d'assurer l'approvisionnement en gaz naturel à pleine capacité d'ici 2027 ;

12 milliards de m³ supplémentaires : Grâce à cette nouvelle route, 10 à 12 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires seront exportés annuellement vers la Chine.

De la « Force de Sibérie » à la « Richesse de Sibérie » : analyse des grandes artères gazières

Le vice-Premier ministre russe, Alexandre Novak, a souligné les perspectives de coopération lors de la réunion de la commission, confirmant la poursuite du dialogue sur de nouveaux axes :

« Nous préparons activement le lancement de l'itinéraire Extrême-Orient et poursuivons le dialogue sur d'autres axes prometteurs pour la livraison de gaz russe à la Chine, notamment le projet “Force du Baïkal” », a déclaré Alexandre Novak.

Une accélération est également observée dans d'autres grands projets énergétiques entre les deux pays :

« Force de Sibérie 1 » (itinéraire actuel) : Les volumes de livraison via ce réseau sont progressivement augmentés, passant de 38 à 44 milliards de mètres cubes par an ;

« Richesse de Sibérie » (anciennement « Force de Sibérie 2 ») : Les parties ont accéléré la signature des contrats commerciaux finaux pour ce projet colossal, capable d'acheminer 50 milliards de mètres cubes de gaz par an via la Mongolie. Le mémorandum juridiquement contraignant pour cet itinéraire avait été signé en 2025.

Bilan 2026 et le cap historique des 100 milliards de m³

La politique gazière de la Russie en direction de l'Est redessine la carte du marché mondial :

Indicateur 2026 : D'ici la fin de l'année, le volume total de gaz livré à la Chine par la Russie via le gazoduc « Force de Sibérie 1 » et le système de transit du Kazakhstan sera d'environ 50 milliards de mètres cubes ;

Potentiel futur : Une fois que toutes les nouvelles routes orientales (« Extrême-Orient » et « Richesse de Sibérie ») seront pleinement opérationnelles, les exportations annuelles de gaz de la Russie vers la Chine devraient atteindre un total de 100 milliards de mètres cubes.

Pour Moscou, qui s'est tourné vers le marché asiatique après les pertes sur le marché européen, ces infrastructures serviront de pilier à la sécurité économique à long terme.

Selon vous, le pivot total de la Russie vers le marché chinois augmentera-t-il la dépendance économique envers Pékin à long terme, ou s'agit-il d'une alliance géopolitique mutuellement bénéfique ? Comment ces projets affecteront-ils le potentiel de transit et la politique gazière des pays d'Asie centrale ? Asie centrale Laissez vos avis dans les commentaires !