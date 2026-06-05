Le candidat à la présidence du Real Madrid promet les transferts d'Erling Haaland et de Rodri

Enrique Riquelme, candidat à la présidence du Real Madrid, a stupéfié le monde du football avec ses promesses de transferts sensationnelles. Le candidat a garanti que les stars de Manchester City, Erling Haaland et Rodri, rejoindraient Madrid s'il remportait l'élection. Bien que Manchester City et l'entourage des joueurs aient démenti ces informations, Riquelme maintient sa position. Selon Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée au journal espagnol AS, Riquelme a souligné que ces démentis ne font que partie du jeu. Selon lui, toutes les négociations ont été menées dans le plus grand secret pour protéger les joueurs. Le candidat a confirmé avoir déjà engagé des discussions avec les agents de Rodri et d'Erling Haaland et qu'il existe des accords informels.

Les promesses électorales ont historiquement une grande importance au Real Madrid. Par exemple, en 2000, Florentino Pérez avait remporté l'élection en promettant le transfert de Luís Figo. Cependant, de nombreux observateurs et membres du club (socios) accueillent les promesses de Riquelme avec scepticisme. En réponse, l'homme d'affaires a déclaré être prêt à mettre sa réputation et ses fonds en jeu.

Riquelme a annoncé que s'il ne tenait pas sa promesse, il paierait les cotisations annuelles des près de 100 000 membres du club de sa propre poche. Cet engagement est notarié et s'élève à environ 15 millions d'euros. S'il est élu président mais ne parvient pas à concrétiser les transferts d'Erling Haaland et de Rodri, les supporters seront exemptés de cotisations l'année suivante.