Le célèbre « Andijon Devzira Plov » officiellement enregistré par l'État

« Andijon Devzira Plov » a été enregistré auprès de l'État en tant qu'indication géographique. Cela a été annoncé par le Département de la propriété intellectuelle du Ministère de la Justice.

Ce statut permet la protection juridique du nom du plat, des traditions culinaires et des caractéristiques uniques.

« Andijon Devzira Plov » est principalement préparé à base de riz Devzira cultivé dans la vallée de Ferghana. Ce riz rougeâtre et à grains denses donne au plov un goût distinct, un arôme agréable et une apparence grain par grain.

Les experts soulignent que le statut d'indication géographique aide à préserver l'unicité du plat, à renforcer les garanties de qualité et à protéger la méthode de préparation traditionnelle.