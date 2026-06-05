Marquinhos a consolé Gabriel après son erreur en finale de Ligue des champions

Le capitaine du PSG, Marquinhos, a révélé les mots qu'il a adressés au défenseur d'Arsenal, Gabriel Magalhães, après la victoire dramatique en finale de la Ligue des champions. Arsenal a perdu aux tirs au but lors de la finale à Budapest, et Gabriel a commis une erreur lors du tir décisif. Selon Goal.com rapporte .

Alors que les joueurs du PSG couraient pour célébrer la victoire, Marquinhos n'a pas rejoint ses coéquipiers, mais s'est approché de son compatriote abattu. Le défenseur expérimenté, se souvenant avoir vécu une situation similaire difficile lors de la Coupe du monde 2022, a décidé de consoler Gabriel.

S'exprimant auprès des journalistes lors du rassemblement de l'équipe nationale du Brésil, Marquinhos s'est souvenu de ces moments : « J'étais prêt à célébrer, mais en commençant à courir, je l'ai vu devant moi. Mon équipe passait à côté de lui — tout comme dans ma situation en 2022. Je lui ai dit d'être fort et de garder la tête haute, car il a réalisé une superbe saison et a joué brillamment. »

Selon Marquinhos, il considère Gabriel comme le meilleur défenseur central de la saison actuelle. « Je lui ai dit qu'il était le meilleur défenseur central du monde cette saison. Il ne méritait pas de porter un tel fardeau, car tout le monde veut marquer lors d'une séance de tirs au but, mais la chance peut ne pas être au rendez-vous », a ajouté le capitaine du PSG.

Pour Gabriel, qui a montré des performances régulières sous la direction de l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, cette erreur est devenue le point le plus douloureux de la saison. Cependant, Marquinhos a souligné qu'une seule erreur ne doit pas annuler le travail du défenseur tout au long de la saison et qu'il reste un joueur crucial pour l'équipe nationale.