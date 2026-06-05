Jahongir Zokirov, boxeur poids lourds qualifié représentant notre pays et l'un des talents les plus prometteurs de l'école de boxe ouzbèke, est arrivé aux États-Unis pour participer à son prochain combat professionnel.

Les initiés et les fans de sport le savent bien, notre compatriote a récemment signé un contrat à long terme avec Zuffa Boxing, la société de promotion appartenant à Dana White, une figure majeure du sport mondial. La date et l'adversaire du premier grand combat de l'athlète ouzbek sous cette organisation prestigieuse ont enfin été confirmés.

Quelle est la date du combat de débuts et qui est l'adversaire ?

Selon Jahongir Zokirov lui-même, son match de débuts dans cette célèbre promotion aura lieu cette année le 28 juin . Ce jour-là, notre représentant affrontera un dangereux boxeur américain qui n'a jamais connu la défaite, Zachary Spiller .

Avant la bataille acharnée à venir, découvrons les statistiques professionnelles actuelles et les capacités des deux athlètes :

Boxeurs Nombre de combats Victoires / Défaites Pourcentage de K.O. Jahongir Zokirov 1 combat 1 victoire / 0 défaite 1 victoire avant la limite (100%) Zachary Spiller 5 combats 5 victoires / 0 défaite 4 victoires avant la limite (80%)

Affrontement entre deux boxeurs invaincus

Selon un communiqué officiel de la Fédération de boxe d'Ouzbékistan, l'Américain Zachary Spiller n'a jamais subi de défaite dans sa carrière, terminant 4 de ses 5 combats par K.O. de ses adversaires.

Cependant, notre héros Jahongir Zokirov a également commencé sa carrière professionnelle par un K.O. dévastateur. Lors du combat sur le sol américain, il vise uniquement une belle victoire et à hisser haut le drapeau de notre pays. Cet affrontement sous la supervision de Dana White ouvrira sans aucun doute les portes du grand sport à notre compatriote.

Le vœu de Zamin : Nous souhaitons à notre boxeur poids lourds Jahongir Zokirov un immense succès et une victoire nette lors de son combat de débuts responsable aux États-Unis ! Nous sommes convaincus qu'il écrasera son adversaire et démontrera une fois de plus la puissance de l'école de boxe ouzbèke au monde.

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