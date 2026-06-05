L'hélicoptère sans pilote V-200 transportant 200 kg de fret en cours de test en Russie

·52·Technologie
L'hélicoptère sans pilote V-200 transportant 200 kg de fret en cours de test en Russie

Le groupe de sociétés Aeromaks a commencé les essais en vol et de conception de l'hélicoptère sans pilote de transport V-200, développé par sa filiale IKAR-Injiniring. Les tests de ce prototype de série, une version modernisée du modèle Sh-750, devraient s'achever au troisième trimestre de cette année. Selon Ixbt.com rapporte .

La principale caractéristique du nouvel appareil est qu'il est équipé d'un système de contrôle entièrement autonome. Ce système permet un fonctionnement entièrement automatique de l'appareil. Selon les développeurs, l'hélicoptère peut livrer une charge utile allant jusqu'à 200 kg sur une distance de 300 km en appuyant sur un seul bouton.

Le modèle V-200 se distingue de nombreux analogues par le fait qu'il transporte le fret à la fois sur un crochet externe et à l'intérieur de la cabine. Cette conception empêche la détérioration des caractéristiques techniques du vol. L'appareil est conçu pour un mouvement stable dans des conditions difficiles et sur de longues distances.

Les principaux domaines d'application de ce drone incluent la livraison de fret dans des zones difficiles d'accès, les vols au-delà de la ligne de vue visuelle (BVLOS) et l'approvisionnement d'installations industrielles éloignées. La technologie vise à réduire les coûts logistiques et à augmenter la vitesse de livraison.

V-200AeromaksDroneTechnologieAviation
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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