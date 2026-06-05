Un incident inattendu s'est produit lors du concert de Yulduz Usmonova

Le concert de l'Artiste du peuple d'Ouzbékistan, Yulduz Usmonova, qui s'est tenu le 4 juin à Namangan, suscite de vives discussions. Selon les informations circulant sur les réseaux sociaux, des centaines de milliers de fans se sont rassemblés pour assister au spectacle.

Certaines sources affirment que près de 400 000 spectateurs ont assisté au concert. Les vidéos qui circulent montrent d'immenses foules sur le site du concert et aux alentours. Bien que ce chiffre n'ait pas encore été officiellement confirmé, l'événement est reconnu comme l'un des plus fréquentés du pays.

La vidéo présente des images du concert à Namangan. On y voit des milliers de fans remplissant la place ainsi qu'une atmosphère festive.