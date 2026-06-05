L'équipe nationale d'Ouzbékistan a attiré l'attention générale non seulement par son jeu, mais aussi par son comportement en dehors du terrain après le match amical contre le Canada.

Après le coup de sifflet final, les joueurs ont nettoyé le vestiaire et l'ont laissé dans un état impeccable.

L'équipe a également laissé un message de remerciement sur le tableau en anglais : "Merci pour votre hospitalité, Canada ! Bonne chance pour la Coupe du Monde !"

Ce geste a été chaleureusement accueilli par les utilisateurs des réseaux sociaux. De nombreux fans ont salué la discipline, le respect de la propreté et la courtoisie des footballeurs ouzbeks envers leurs hôtes.

Les commentaires étaient remplis d'avis positifs sur le peuple et l'équipe nationale d'Ouzbékistan, avec beaucoup de vœux de succès pour les joueurs lors de la Coupe du Monde.

Pour rappel, lors du match amical, l'équipe nationale du Canada a battu l'Ouzbékistan sur le score de 2-0. Cependant, l'incident d'après-match suscite de vifs débats parmi les supporters.