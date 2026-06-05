Conflit interne au Bayern Munich concernant le transfert de Kenneth Eichhorn

Un désaccord sérieux est survenu au sein de la direction du club munichois du Bayern concernant le transfert du jeune talent de 16 ans, Kenneth Eichhorn. Selon le podcast "Bayern-Insider" de Bild, les directeurs sportifs du club, Max Eberl et Christoph Freund, ont déployé tous leurs efforts pour recruter le jeune milieu de terrain, mais le conseil de surveillance a opposé son veto à l'accord. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations, la direction du Bayern a fait venir Eichhorn à Munich en avion privé avant le match de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Lors d'une réunion secrète tenue à l'hôtel Vier Jahreszeiten, Vincent Kompany s'est entretenu pendant des heures avec le joueur. Bien que le département sportif souhaitait vivement intégrer le joueur à l'équipe, les conditions financières n'ont pas satisfait la direction.

Le problème principal concerne les primes exigées par le joueur et ses agents. Selon les rapports, des frais de signature de 10 à 11 millions d'euros ont été demandés pour le joueur de 16 ans. Le conseil de surveillance du Bayern a jugé ce montant excessivement élevé pour un joueur de cet âge et a bloqué le transfert.

La situation au club munichois est actuellement dans une impasse. Les directeurs sportifs sont prêts à investir, mais le bloc financier ne le permet pas. Les agents d'Eichhorn soulignent quant à eux que la valeur marchande du joueur est de 20 millions d'euros et que cette dépense serait justifiée.

Ce conflit interne au Bayern est devenu une opportunité pour d'autres grands clubs. Actuellement, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et Liverpool se sont lancés dans la course pour recruter le talentueux milieu de terrain.