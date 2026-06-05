100 millions de soms de pension alimentaire payés d'avance

·56·Société
100 millions de soms de pension alimentaire payés d'avance

Un père de Chiroqchi a décidé de s'acquitter de ses obligations alimentaires par anticipation.

Un résident du district de Chiroqchi avait effectué ses paiements de pension alimentaire mensuels à temps jusqu'à présent. Par la suite, il est parvenu à un accord mutuel avec son ex-conjointe et a exprimé le souhait de verser en une seule fois le montant calculé pour l'entretien de ses trois enfants jusqu'à leur majorité.

En conséquence, le 4 juin de cette année, il a payé 100 millions de soms d'avance pour ses enfants.
Le montant spécifié a été intégralement transféré au bénéficiaire, et la procédure d'exécution a été clôturée car le titre exécutoire avait été exécuté.

Chaque bonne action faite pour un enfant est un fondement solide pour son avenir. Cette affaire a démontré une fois de plus que la responsabilité parentale n'est pas seulement un devoir légal, mais aussi une expression éclatante d'amour et de sollicitude pour le destin de l'enfant.

Chiroqchi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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