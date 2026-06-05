Bruno Fernandes pourrait-il quitter Manchester United ?

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Bruno Fernandes pourrait-il quitter Manchester United ?

Le PDG de Manchester United, Omar Berrada, n'a pas donné de garanties claires concernant l'avenir du capitaine de l'équipe, Bruno Fernandes. Bien que la direction du club souligne son intention de garder le meneur de jeu portugais, diverses déclarations du joueur lui-même alimentent les rumeurs de transfert. Goal.com rapporte .

Le milieu de terrain de 31 ans a réalisé une saison exceptionnelle, établissant un record en Premier League anglaise avec 21 passes décisives. Bien qu'il ait été élu joueur de la saison, son avenir à Old Trafford reste incertain. Berrada a salué les qualités de leader de Fernandes, tant sur le terrain que dans le vestiaire, lors du podcast Inside Carrington.

« Nous voulons certainement qu'il reste. Il a fait une grande saison sur le terrain, mais surtout, il a prouvé qu'il est un vrai leader pour tout le monde. Les gens ne voient pas son travail en dehors du terrain. Il comprend très bien les valeurs du club et aide les jeunes joueurs à s'adapter », a déclaré Omar Berrada.

Bien que le contrat actuel de Fernandes court jusqu'en 2027, il s'était précédemment plaint que sa valeur pour le club n'était pas suffisamment reconnue. Le joueur a noté qu'il avait été proche de quitter l'équipe par le passé, mais a souligné que son objectif principal est maintenant de remporter la Premier League anglaise et d'autres grands tournois avec Manchester United.

Suite aux changements structurels dans la direction du club, Berrada a indiqué que le processus de restauration de la confiance entre le personnel, la direction et les propriétaires est en cours. Selon lui, les décisions difficiles prises se reflètent dans les résultats financiers et serviront de fondation pour le développement futur du club.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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