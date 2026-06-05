Les couleurs des coques de l'iPhone 18 Pro et Pro Max révélées en photos réelles

Des images montrant les coques des modèles iPhone 18 Pro et Pro Max ont circulé sur Internet. Ces images donnent un aperçu initial de l'apparence intérieure et extérieure des nouveaux appareils. Les photos montrent des coques en trois couleurs différentes : rouge cerise foncé, bleu ciel clair et noir classique. Selon les prévisions, Apple continuera d'expérimenter avec sa palette de couleurs après l'orange foncé de l'année dernière. Ixbt.com rapporte .

Selon la forme et l'emplacement du bloc caméra, les maquettes reproduisent presque le design de l'iPhone 17 Pro. On peut conclure des images que l'entreprise se limite principalement à mettre à jour la gamme de couleurs sans apporter de changements drastiques au design du boîtier. Les éléments du panneau arrière et les emplacements pour carte SIM sont également affichés.

Des innovations majeures sont attendues à l'intérieur de l'appareil. Les analystes et les initiés discutent de la puce A20 Pro basée sur un processus technologique de 2 nanomètres, de l'élargissement des capacités de l'appareil photo et des changements potentiels dans le système Dynamic Island. Auparavant, des rapports indiquaient que la gamme iPhone 18 Pro disposerait d'un nouveau design et d'une palette de couleurs élargie, y compris une option rouge foncé.

Une autre nouveauté importante est l'appareil photo à ouverture variable, qui améliore considérablement la qualité des prises de vue dans diverses conditions d'éclairage. Parmi les données divulguées, il y a aussi l'information inattendue selon laquelle la capacité de la batterie de l'iPhone 18 Pro pourrait varier selon la région de vente.