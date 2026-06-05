Les immeubles d’habitation en Ouzbékistan seront enregistrés numériquement

·78·Ouzbékistan
Les immeubles d’habitation en Ouzbékistan seront enregistrés numériquement

À partir du 1er juin, la procédure d’enregistrement des immeubles d’habitation en Ouzbékistan a changé. L’Agence nationale du cadastre a entièrement numérisé ces processus via le système UZKAD.

Le nouveau règlement couvre les processus de réception des bâtiments, la délivrance des passeports cadastraux et l’enregistrement étatique.

Désormais, tous les appartements, locaux non résidentiels et biens communs d’un immeuble sont enregistrés dans un registre unique. Un document cadastral unique est établi pour l’ensemble de l’immeuble.

De plus, les plans numériques des bâtiments sont affichés sur une carte en ligne. Cela réduit la paperasserie et minimise l’impact du facteur humain.

La réforme vise à accélérer l’enregistrement des objets et à assurer une protection maximale des droits de propriété.

OuzbékistanChambre du cadastre d'ÉtatUZKAD
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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