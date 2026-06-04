La startup FirstClub atteint une valorisation de 255 millions de dollars en neuf mois

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La startup FirstClub atteint une valorisation de 255 millions de dollars en neuf mois

Alors que la rapidité reste le facteur clé du marché du quick-commerce, la startup indienne FirstClub a convaincu les investisseurs que le succès peut être obtenu en misant sur la qualité des produits. Basée à Bengaluru, l'entreprise a levé 55 millions de dollars lors d'un tour de table de série B mené par Peak XV Partners et Sofina. En conséquence, la valorisation de la startup a atteint 255 millions de dollars, soit plus du double du chiffre de septembre dernier (120 millions de dollars). Techcrunch.com rapporte cette actualité .

La plateforme FirstClub a été fondée en 2024 par l'ancien dirigeant de Flipkart, Ayyappan R. Contrairement à ses concurrents, elle privilégie une sélection soignée plutôt qu'un large assortiment. La plateforme propose environ 4 000 références, soit un tiers de l'offre des autres grands services. L'entreprise teste les nouveaux produits en laboratoire et collabore avec des marques exclusives, se positionnant non seulement comme un service de livraison rapide, mais comme une épicerie de confiance.

Actuellement, le volume d'affaires brut annuel (GMV) de la startup a atteint 50 millions de dollars. Les clients passent en moyenne plus de quatre commandes par mois, avec un panier moyen de 13 dollars. Fait intéressant, les produits les plus vendus sur la plateforme ne sont pas des légumes traditionnels, mais des produits premium comme les avocats, les dattes et les pommes Modi. Cela témoigne de l'émergence en Inde d'une clientèle prête à payer plus cher pour une alimentation de qualité et saine.

Les fonds nouvellement levés serviront à l'expansion de la startup au-delà de Bengaluru et au renforcement de sa présence dans de grandes villes comme Hyderabad. De plus, FirstClub prévoit d'élargir ses activités aux catégories de la maison, de la cuisine, des cadeaux et d'autres articles de première nécessité. Selon GV Ravishankar, directeur général de Peak XV, il existe d'importantes opportunités sur le marché pour les plateformes alimentaires spécialisées.

FirstClubStartupInvestissementQuick-CommerceInde
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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