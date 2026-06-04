Le secteur de la Defense Tech inondé d'investissements : Qui survivra

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Le secteur de la Defense Tech inondé d'investissements : Qui survivra

Le secteur de la Defense Tech connaît actuellement une croissance sans précédent. Des entreprises comme Anduril et Mach Industries ont réussi à doubler et quadrupler leur valorisation, respectivement. Parallèlement, le gouvernement américain propose une augmentation de 40 % du budget de la défense, ouvrant la voie à un nouvel afflux d'investissements dans l'industrie. Techcrunch.com en parle. actualité rapportée.

Bien qu'une nouvelle vague de startups se soit lancée dans la course aux contrats gouvernementaux, les experts du secteur avertissent que tous les projets ne réussiront pas. Ross Fubini, fondateur de XYZ Venture Capital, premier investisseur d'Anduril, a souligné que de nombreuses entreprises disparaissent dans la « Vallée de la mort » lors de la transition entre le stade du prototype et les contrats de production réels.

Dans le podcast Equity de TechCrunch, Rebecca Bellan et Ross Fubini ont discuté des facteurs de survie sur le marché de la Defense Tech. Le dirigeant de XYZ Venture Capital, qui s'appuie sur un réseau d'anciens employés de Palantir et gère actuellement 2 milliards de dollars d'actifs, a expliqué quels types de startups ont des perspectives à long terme.

Vous pouvez écouter cette conversation fascinante dans son intégralité sur YouTube, Apple Podcasts, Overcast et Spotify. Vous pouvez également suivre les dernières actualités du projet Equity via la page @EquityPod sur X et Threads.

Defense TechAndurilStartupsInvestissementUSA
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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