Les batteries se désassemblent elles-mêmes : Nouvelle technologie pour accumulateurs

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Les batteries se désassemblent elles-mêmes : Nouvelle technologie pour accumulateurs

L'industrie des batteries et les systèmes d'IA incarnée se heurtent aux limites des approches purement basées sur les données. À mesure que les systèmes se complexifient, les fabricants adoptent un paradigme hybride combinant modèles physiques et optimisation des données. Les ingénieurs utilisent des modèles électrochimiques fondamentaux, comme la croissance de la couche SEI, pour affiner les paramètres sur la base de centaines de tests réels. Cette méthode a permis d'améliorer la précision de la prédiction de la durée de vie des batteries de ±20 % à ±5 %. Ixbt.com rapporte cette information. actualités .

Cependant, un problème fondamental survient lors du passage à la conception par simulation : même les modèles les plus précis nécessitent une validation physique sur des échantillons réels. Les BMS (Battery Management System) actuels ne peuvent remplacer le démontage et l'analyse interne sans endommager les cellules. Les adhésifs utilisés dans les méthodes traditionnelles modifient les contraintes internes lors de l'ouverture, dégradent les interfaces et peuvent provoquer des situations dangereuses comme l'emballement thermique.

Pour résoudre ce problème, la technologie Electrically Debondable Tape a été développée — un ruban spécial qui perd ses propriétés adhésives sous basse tension (10–50 V). Ce matériau permet un démontage sûr des structures de batteries et fournit des données précises sur la dégradation des cellules. Les données obtenues servent ensuite à perfectionner les modèles d'IA et à améliorer la qualité des prédictions.

Cette nouvelle technologie est considérée comme un outil d'amélioration de la sécurité pour la maintenance de la robotique, des drones et des véhicules électriques. Elle possède également un fort potentiel pour l'économie circulaire : en fin de vie de la batterie, des lignes robotisées peuvent désassembler automatiquement les cellules sur commande du système de gestion. Phononic présente cette innovation comme une infrastructure future assurant l'équilibre entre haute densité énergétique et élimination sûre.

TechnologieBatterieIAInnovationÉnergie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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